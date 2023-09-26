شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ريال مدريد يقترب من قيادة الهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستمر الحديث بشأن مستقبل البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الحالي، الذي يعاني في الفترة الأخيرة على مستوى النتائج والأداء، كما بدأ الموسم بخسارة البطولة العربية لحساب النصر.

زيدان يقترب من قيادة الهلال السعودي

ووفقًا للإعلامي السعودي محمد البيكيري، أكد إنه من الممكن أن يكون المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان هو خليفة خيسوس في الهلال.

وتشير التقارير الأخيرة، إلى أن نادي الهلال بصدد فتح باب المفاوضات مع الفرنسي من أجل تولي مهمة تدريب الأزرق هذا الموسم؟

ويرفض زين الدين زيدان خلال الفترة الماضية قبول أي عرض من أندية أوروبا، كما رفض محاولات النصر في الصيف الماضي لتولي مهمة تدريب العالمي.

ويعد زيدان أبرز المدربين في السنوات الأخيرة، حيث حقق ثلاثية دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد كأبرز إنجازات الفرنسي.