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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الإتحاد والخلود بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

مشاهدة مباراة الإتحاد والخلود بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي لقاء مثير ومنتظر، سيحل نادي الاتحاد السعودي ضيفًا ثقيلًا على نادي الخلود على أرض ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2024. تعد هذه المباراة فرصة حاسمة للفريقين لتحقيق تقدم في البطولة والمضي قدمًا نحو الأدوار النهائية.

يدخل نادي الاتحاد المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد أن استعاد صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوزه الأخير على فريق الفتح وتعادل الهلال مع ضمك. يتألق العميد في مختلف البطولات ويسعى لتحقيق أداء مميز في هذه المباراة أيضًا.

وقبل مباراة الخلود، نجح الاتحاد في تحقيق فوز مهم على نادي أجمك الأوزبكي في مستهل مشواره بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا. يعبر الفريق عن إصراره على مواصلة الانتصارات والمنافسة بشدة في البطولات المحلية والقارية.

مع غياب العديد من النجوم البارزين، يضطر الاتحاد للتعامل مع تحديات الإصابات، حيث يغيب عبد الرزاق حمد الله عن الفريق بسبب الإصابة، وكذلك أحمد شراحيلي الذي تعرض لإصابة بالرباط الصليبي في مباراة الفتح الأخيرة. كما أعلن نادي الاتحاد عن إصابة نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الفخذ اليمنى، مما يجعله غائبًا عن مباراة الخلود المقررة اليوم.

تجمع هذه المباراة بين فريقين طموحين، حيث يسعى الاتحاد للمضي قدمًا في البطولة وتحقيق نجاحات جديدة، بينما يسعى الخلود إلى الصعود برغم تحديات المواجهة. يعد هذا اللقاء من أهم المباريات في هذه المرحلة من البطولة، وسيشهد تنافسًا شرسًا على الفوز والتأهل إلى الدور المقبل. سيكون للجماهير دور كبير في دعم فرقهم ورفع معنويات اللاعبين في هذه المباراة الهامة.

بهذا السياق، نترقب بشغف مجريات المباراة وأداء الفريقين، مع أملنا في مشاهدة عرض كروي ممتع ومثير يليق بتاريخ الأندية وتقاليدهما في الميدان الرياضي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الخلود في دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

تنطلق مباراة النصر والخلود في دور الـ32 من كأس الملك السعودي مساء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دور ال32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

تُذاع مباريات كأس الملك على قنوات SSC بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود هي الأولى SSC 1.