شكرا لقرائتكم خبر عن يايسله يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة العين في كأس الملك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين ضمن مباريات بطوله كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس الملك السعودي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وأعلن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في المباراة التي تجمعه أمام نظيره العين ضمن منافسات بطولة كأس الملك السعودي للموسم الحالي.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة علي النحو التالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الجريحي، ديميرال، روجير إيبانيز، سعد بالعبيد.

في خط الوسط: فرانك كيسي، محمد المجحد، سميحان النابت، جابرييل فيجا، فراس البريكان.

خط الهجوم: روبرتو فيرمنيو.

ويشهد تشكيل الأهلي الرسمي في مباراته أمام نظيره العين، غياب الجزائري رياض محرز مهاجم الفريق عن المشاركة في المباراة، بهدف إراحته إلى جانب الفرنسي سانت ماكسيمان