انت الان تتابع "تجنباً لخسارته الانتخابات".. الرئيس الأميركي وفريقه يضعون مشروعاً لمنع تعثره مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
26 سبتمبر 2023, 2:53 مساءً
يعمل الرئيس الأميركي جو بايدن، وفريق حملته، على مشروع "بالغ الأهمية" في إطار مسعاه لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، وهو ألا "يتعثر ويسقط مجدداً"، إذ يُعرب الناخبون الأميركيون عن مخاوف عميقة إزاء عمر الرئيس البالغ من العمر 80 عاماً، ومدى لياقته الصحية للمنصب، بحسب ما أورد موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم (الثلاثاء).
وذكر "أكسيوس" أن "بايدن" كان يمارس تمارين لتحسين توازنه مع أخصائي علاج طبيعي منذ نوفمبر 2021، ومنذ تعثره في يونيو الماضي عندما تعثر بكيس رمل خلال حفل تخرج بأكاديمية القوات الجوية، أصبح يرتدي أحذية تنس غالباً لتجنب الانزلاق، وحرص فريقه على استخدام السُلم القصير في طائرة الرئاسة، وأن يدخل الطائرة من طابق أكثر انخفاضاً عما قبل.
وأضاف أن الديمقراطيين، بما في ذلك البعض في الإدارة الأميركية، يخشون من تعرض "بايدن" لسقطة قوية، وسط سيناريو كارثي بحدوث ذلك خلال الأسابيع التي تسبق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر 2024.
وبين الموقع أن بعض المسؤولين الديمقراطيين الكبار أبدوا بشكل سري استياءهم من الفريق التحضيري لـ"بايدن" منذ عدة أشهر، استناداً إلى حادثة كيس الرمل، وأشاروا إلى أن الرئيس الأميركي غالباً ما يظهر أنه لا يعرف الاتجاه الذي يجب أن يسلكه بعد أن يتحدث على منصة.
ويستخدم الجمهوريون في كثير من الأحيان، مقاطع فيديو لـ"بايدن" يبدو فيها مرتبكاً بشأن المكان الذي سيذهب إليه بعد الخطابات، لإثارة مزيد من التساؤلات بشأن عمره وحالته الصحية.
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