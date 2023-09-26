شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تستعيد مواقع مخصصة للحدائق العامة بحي الأمير فواز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن أعمال الرصد الميداني للمخالفات في الأحياء والمخططات السكنية، استعادت أمانة محافظة جدة عددًا من المواقع المخصصة للحدائق والمرافق العامة، على مساحة 268.203 متر مربع، بحي الأمير فواز للإسكان التعاوني.

دراسة شاملة وإزالة المخلفات

واعتمدت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لمعالجة مخالفات المخططات، على دراسة الحي وتحديد التعديات وتسليم بلدية الجنوب الفرعية أعمال التنفيذ، التي بدورها انتهت من إزالة المخالفات والتعديات بنسب إنجاز كبيرة، فيما يستمر العمل في إزالة المخالفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يجري العمل بتظافر الجهود وتسخير الإمكانيات كافة، وفق ما تنص عليه الأنظمة بشأن المحافظة على الأراضي والمرافق العامة ومنع محاولات التعدي عليها مستقبلًا وتحقيق الصالح العام.