شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد دون ترخيص.. ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، 6 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة تبوك.

وضُبط بحوزتهم بندقيتان ناريتان، و12 صندوق ذخيرة نارية، وبندقية هوائية، و100 ذخيرة هوائية، و30 طيراً مصيداً، وجرى تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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عقوبات الصيد دون ترخيص

أوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية 80 ألف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.