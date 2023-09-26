شكرا لقرائتكم خبر إدانة موظف محكمة ومحام بتصديق براءة مواطن قضيته منظورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 21 قضية فساد مالي وإداري ضمن القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وفقا للمتحدث الرسمي الذي أشار إلى أنه جار استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وتضمنت القضايا إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بـ100 مليون ريال من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية.

كما تم إيقاف ضابط برتبة عقيد لحصوله على 920 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لأحد المشاريع.

القضية الأولى:

القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحام لحظة استلامهما مبلغ 1.5 مليون ريال مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة.

القضية الثانية:

إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت 100 مليون ريال من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية.

القضية الثالثة:

إيقاف مدير قسم الخدمات المساندة بإمارة إحدى المناطق لحصوله على 12 مليون ريال من أحد الكيانات التجارية العائدة لأحد معارفه مقابل ترسية مشاريع على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة:

القبض بالجرم المشهود على مالك مكتب محاماة لحظة استلامه 180 ألف ريال من مالك لأحد الكيانات التجارية «لديه قضية تجارية منظورة بمبلغ 11 مليون ريال مقابل إصدار تقرير لصالحه.

القضية الخامسة:

إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل رئيسا للجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على 509 آلاف ريال من مقيم «تم إيقافه» يعمل بأحد الكيانات التجارية مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها المالية.

القضية السادسة:

إيقاف مقيم يعمل طبيبا بمستشفى حكومي في إحدى المحافظات لمحاولته تهريب كمية من الأدوية التي تصرف مجانا للمرضى وغير المخصصة للبيع.

القضية السابعة:

إيقاف موظف يعمل بمديرية الشؤون الصحية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 71 ألف ريال من طبيب وطبيبة أجنبيين يعملان بمستشفى تابع لذات الشؤون الصحية مقابل تعديل تصنيفهما الطبي بما لا يتناسب مع مؤهلاتهما.

القضية الثامنة:

إيقاف ضابط برتبة عقيد يعمل مديرا لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحصوله على 920 ألف ريال يمثل قيمة أرض تم تسجيلها باسم العقيد من رجل أعمال «تم إيقافه»، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لأحد المشاريع بقيمة 5.2 ملايين ريال.

القضية التاسعة:

إيقاف 3 ضباط صف يعملون بالمديرية العامة للأمن العام لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 877 ألف ريال من صناديق الأمانات بمراكز الشرطة التي يعملون بها.

القضية العاشرة:

إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على أحد منسوبي الهيئة مقابل تمرير مبلغ 267 الف ريال تم ضبطه لحظة خروجه من المملكة.

القضية الحادية عشرة:

إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 117 ألف ريال من صندوق الأمانات مستغلا عمله أمينا للصندوق.

القضية الثانية عشرة:

القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بكيان تجاري متعاقد مع وزارة الدفاع لحظة تسليمه مبلغ 7 آلاف ريال من أصل 82 ألفا متفق عليه مقابل التغاضي عن مخالفات.

القضية الثالثة عشرة:

القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات ومقيم (وسيط) يعمل بأحد مكاتب الاستشارات الهندسية بذات المحافظة لحظة استلامهما 30 ألف ريال مقابل استخراج 4 رخص بناء بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة عشرة:

القبض على مقيم لحظة استلامه 40 ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات صرف مستخلصات مالية لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع أمانة إحدى المحافظات.

القضية الخامسة عشرة:

القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق أثناء استلامه 7 آلاف ريال مقابل إعادة فتح محل تجاري مخالف بعد إغلاقه من البلدية.

القضية السادسة عشرة:

القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإمارة إحدى المناطق أثناء استلامه 6 آلاف ريال من أصل 10 آلاف متفق عليها مقابل توظيف مواطن بذات الإمارة.

القضية السابعة عشرة:

إيقاف وافد مخالف لنظام الإقامة لحظة دفعه 50 ألف ريال مقابل استخراج هوية مقيم بطريقة غير نظامية.

القضية الثامنة عشرة:

القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ 2200 ريال مقابل استخراج رخصة قيادة بطريقة غير نظامية .

القضية التاسعة عشرة:

إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لطلبه 1500 ريال من خلال مالك مكتب خدمات عامة «تم إيقافه» مقابل تخفيض غرامة.

القضية العشرون:

القبض بالجرم على مقيم لحظة تسليمه 2000 ريال من أصل 10 آلاف متفق عليها لأحد رجال الأمن مقابل إطلاق سراح 3 مقيمين موقوفين على ذمة إحدى القضايا الجنائية.

القضية الحادية والعشرون:

إيقاف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات في أحد المنافذ البرية لحصولهما على مبلغ مالي من أحد المقيمين (تم إيقافه) مقابل قيامهما بتنفيذ عمليات دخول وخروج وهمية لزوجة المقيم.