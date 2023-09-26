المملكة تجدد التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية للعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت المملكة التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية التي تسهم في تخفيف المعاناة، وإنقاذ الأرواح، وتحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وعقدت أمس الأول مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان: «منظومة الإنسانية والتنمية والسلام: من النظرية إلى الممارسة مع النظر نحو عام 2030»، بمشاركة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر.

أدار المناقشة الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبد الله الدردري، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك.

وأعرب الدكتور عبد الله الربيعة، خلال النقاش المتبادل في الجلسة، عن التزام مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم المساعدات الإنسانية التي تسهم في تخفيف المعاناة، وتخطيطه الدائم لتقديم الاستجابة الإنسانية لأي أزمة للنظر في مرحلة ما بعد تقديم المعونة العاجلة، نحو تحقيق التعافي والتنمية المرتبطة بالسلام المستدام، موضحا أنه في تمكننا من دمج كل هذه العناصر معا، يمكننا أن نأمل في إنقاذ الأرواح في بداية الأزمة، وأيضا في تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.