شكرا لقرائتكم خبر عن "الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة" تؤكد اعتماد بيانات التطوير الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على أهميَّة اعتماد الإعلانات الرسمية الصادرة من قنوات التواصل الخاصة بها، حول المناطق المستهدفة بالتطوير في مدينة مكة المكرمة.

وبينت الهيئة، ضرورة عدم النظر لأي معلومات غير دقيقة قد تُنشر بشكلٍ غير رسمي.

الهيئة الملكية للمشاعر المقدسة

كانت فعالية "قبلة وطن" التي تنظمها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لسكان مكَّة وزوارها بمناسبة اليوم الوطني 93، استقبلت أكثر من 15 ألف زائر خلال اليومين الماضيين.

ووجدت الفعالية إقبالاً من قِبل سكان مكة وزوارها، لتنوع فقراتها التي انسجمت مع جميع فئات المجتمع.