شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تضرب الاتحاد قبل مواجهة الفيحاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لملاقاة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، يوم الجمعة المقبلة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

إصابة جديدة في صفوف الاتحاد

وتلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، صدمة مدوية، بإصابة أحد نجوم الفريق في مباراة الخلود بكأس خادم الحرمين الشريفين.



وتلقى العليان، لاعب الفريق إصابة قوية خلال الشوط الثاني من عمر المباراة، أجبرته على مغادرة ملعب المباراة برفقة الطاقم الطبي، ليشارك مهند الشنقيطي بديلًا له في الدقيقة 83، في تبديل اضطراري لجهاز الاتحاد.

وتشهد صفوف اتحاد جدة العديد من الإصابات خلال الفترة الأخيرة، مثل كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله وإيجور كورنادو وجوتا.



ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطة عن الهلال الوصيف، بينما يأتي الفيحاء فيا لمركز التاسع، برصيد 9 نقاط.