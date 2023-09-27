استهداف 6 فئات في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي

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وأوضح أن إطلاق الدورة الثالثة للجائزة يأتي امتدادا للنجاحات التي حققتها في الدورتين السابقتين، وتعزيزا لمفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام.
إضافة إلى استمرارية جهود الوزارة في رفع مستوى المبادرات والأعمال التطوعية، لتصبح نوعية وذات أثر مجتمعي ملموس.
وتهدف الجائزة الوطنية للعمل التطوعي إلى تحفيز ممارسات العمل التطوعي بطريقة مستدامة لدى الأفراد والجهات، وإبراز وتكريم الممارسات التطوعية المميزة والقائمين عليها، والإسهام في التنمية المستدامة لقطاع العمل التطوعي بالمملكة.
إضافة إلى تعزيز جودة ونوعية الجهود والمبادرات التطوعية.
وتستهدف الجائزة 6 فئات، هي: القطاعات الحكومية، وغير الربحية ، والخاصة، والتعليمية (الجامعات والكليات وإدارات التعليم)، والفِرق التطوعية، إضافة إلى الأفراد.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهات والأفراد الراغبين بالمشاركة في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي، إلى زيارة المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك لمعرفة ضوابط المشاركة. إضافة إلى معايير التحكيم ومراحل الجائزة خلال الرابط: https://award.nvg.gov.sa/.
الفئات الـ6 للجائزة:
- القطاعات الحكومية.
- الجهات غير الربحية.
- الجهات الخاصة.
- الجهات التعليمية (الجامعات، الكليات، إدارات التعليم).
- الفِرق التطوعية.
- الأفراد.
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