استعراض بطاقة عضوية المحامين عبر «توكلنا»

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وقع المذكرة من جانب «سدايا» مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا صالح سالم مصيباح، ومن جانب «هيئة المحامين» المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء عبدالحميد ناجي.
وشملت المذكرة بحث أوجه التعاون في مجالات الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة والخدمات الإلكترونية لتطبيق توكلنا خدمات، للإسهام في تيسير تجربة المستفيد، فضلا عن إمكان الاستفادة من البيانات وخدمات التكامل في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود «سدايا» في دعم مبادرات التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الجهود المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية، للوصول إلى خدمات نوعية متقدمة تكون التعاملات فيها رقمية، وتتم بكل يسر وسهولة، ومنها: تطبيق «توكلنا خدمات»، والذي أطلقته ليصبح التطبيق الرقمي الموثوق والآمن، لتسهيل جميع جوانب الحياة اليومية للمواطن والمقيم والزائر.
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