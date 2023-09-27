مطالبة بتوفير الخدمات الصحية في المدارس حفاظا على سلامة الطلاب

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واستعرض المجلس في مستهل الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأنه.
كما طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة للعمل على إنشاء شركة سعودية قابضة تتولى إنجاز الملف الصحي الموحد للمرضى، بما يمكن الطبيب من الاطلاع على الوضع الصحي والتاريخ المرضي للمريض وما أجراه من فحوصات سابقة، عند الذهاب لأي مستشفى بالمملكة.
وفي الشأن ذاته طالب عضو المجلس الدكتور تركي العنزي وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث وظائف لتخصصات التغذية العلاجية والمختبرات الطبية والعلاج الطبيعي ذلك لسد الاحتياج والعمل على السعودة والوظائف الحالية بالقطاعين الخاص والحكومي.
بينما طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الوزارة بإعادة النظر في توزيع المراكز الصحية والمستوصفات اللازم تواجدها مقارنة بعدد السكان وزيادتها خاصة في الأحياء السكنية المزدحمة في المملكة، مشيرا إلى أهمية تطوير تطبيق صحتي بما يضمن قبول الحالات المرضية اليومية والكشف عليها في نفس اليوم.
أبرز مطالبات الأعضاء:
- تطوير نظام يخص أسر الشهداء والأسرى والمفقودين والمصابين.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة للرسائل الجامعية في المملكة.
- تصميم آليات استثمار بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
- بناء نظام رقمي يختص بجميع التصرفات المالية للأوصياء والقيمين والأولياء.
- استقطاب الكفاءات النسائية بمكتبة الملك فهد الوطنية لتحقيق التوازن النسبي بين الجنسين.
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