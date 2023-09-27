الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في نيوم، على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، وإنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.

وفي مستهل الجلسة، أعرب ولي العهد عن الشكر لقادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، في مناسبة يومها الوطني الثالث والتسعين، راجيا لهم موفور الصحة والسعادة، ولحكومات وشعوب دولهم المزيد من التقدم والازدهار.

إثر ذلك، اطّلع المجلس على نتائج المشاركة في افتتاح الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماعات متعددة الأطراف المنعقدة على هامش أعمالها، وما اشتملت عليه من مضامين جسدت الدور الفاعل للمملكة، وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول للتحديات الدولية، والسعي المستمر لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وتعزيز الأمن والسلام لشعوب العالم.

تنشيط عملية السلام

أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس عبر عن التطلع إلى إسهام جهود تنشيط عملية السلام التي أطلقتها المملكة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

تسخير التقنيات النووية

جدد المجلس ما أكدته المملكة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عقد في فيينا، من دعمها تعزيز التعاون الدولي من أجل تسخير التقنيات النووية لخدمة البشرية، وأهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، للوصول إلى عالم خال منها، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وبين الدوسري أن المجلس عد فوز المملكة برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، وعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، ترجمةً لما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي بإسهاماتها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز العمل الجماعي، والارتقاء به إلى آفاق جديدة.

تنوع طبيعي

رحب المجلس بإدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) محمية «عروق بني معارض» على لائحتها للتراث العالمي، والتي تضم 6 مواقع سعودية أخرى، تعكس ما تتميز به المملكة من غنى تراثي وتنوع طبيعي في مختلف مناطقها.

موافقات

تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وفنلندا، للتعاون في مجال الطاقة.

تفويض وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القرغيزي، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة ومجلس وزراء قرغيزستان، للتعاون في مجال الدفاع.

اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.

تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلاندي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في المجال الثقافي.

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الجزائر، في مجال الزراعة.

اتفاقية بين حكومتي المملكة والكويت بشأن مشروع الربط السككي بين البلدين

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم، بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة والوزارة المنسقة للشؤون الاقتصادية في إندونيسيا، للتعاون في المجال الاقتصادي.

تفويض وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكمبودي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة ووزارة التجارة في كمبوديا، في شأن تنمية العلاقات التجارية.

التفويض بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين المملكة وقطر، للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، والمنافسة، والحفاظ على طيور الحبارى، وتحلية مياه البحر، ومشروع برنامج تنفيذي في مجال حماية المستهلك.

تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات، بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في الأردن.

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.

اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وللهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لعام مالي سابق.

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