أول جمعية مهنية للمتاحف تقود القطاع للريادة والابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تأسيس أول جمعية مهنية للمتاحف ومقرها الرياض.

وتترأس مجلس إدارة الجمعية الأميرة هيفاء بنت منصور، وعضوية كل من الدكتورة تهاني المحمود نائبة للرئيسة، وليلى الفداغ مشرفة مالية، والدكتور محمد القحطاني، ونورة القصيبي، وسارة العمران، ونورة الزامل.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأميرة هيفاء بنت منصور، أن هذه الجمعية الوليدة تهدف إلى قيادة قطاع المتاحف وصناعة بيئة للريادة والابتكار والتطوير المهني، مشيرة إلى أن الجمعية ستعمل على استقطاب ومساندة المهنيين وتوفير البرامج والأدوات التدريبية والمعارف اللازمة، وتكريم المنجزات الفنية وتسهيل طريق التواصل بين المهنيين.

وشملت قائمة مؤسسي الجمعية إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة كلا من نورا الدبل، محمد الضويحي، علي التويجري، ضياء الميمان، البندري الحسن، عوض قندوس، دليل القحطاني، وائل دقدقي، حسان طاهر، عبدالله الهجرس،

محمد أبابطين، عبدالرحمن الضويحي، عبدالله آل سليمان، سليمان الماجد، عبدالهادي آل مهدي، نواف الخالدي، عبدالوهاب الغنيم، محمد الشهري، علي المبيريك، خالد الحمدان، عبدالرحمن الراجحي، أروى أخضر، سلمان الهدلاء، منى الجلهمي، خلود بن عبيكان، لمياء مريشد، ريم العودان، منصور العتيبي، حصة الشمري، سامية القليش، عبدالرحمن السحيباني، جارالله العضيب، مشوح المشوح، جابر الغامدي، منصور آل سعيد، عبداللطيف الوهيبي، خالد المطرودي، العنود الدرويش، الشيماء حميد الدين، ويزيد السديري.