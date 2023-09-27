مناقشة مستجدات التشخيص وعلاج الأورام للكبار والأطفال

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ويتضمن الملتقى ورشا ومحاضرات علمية للمختصين في مجال الأورام بمشاركة مديري مراكز الأورام بالقطاعات الصحية، حيث سيتم خلالها مناقشة مستجدات التشخيص والعلاج، واستعراض تجارب المراكز المتخصصة والمتقدمة في التقنيات المستخدمة في مجال علاج الأورام الإشعاعي، وكذلك العلاج المناعي والموجه، إضافة إلى مراجعة المؤشرات المحلية والدولية ذات العلاج بعلاج ومتابعة خدمات الأورام.
وتهدف الصحة من خلال هذا الملتقى إلى تعزيز مكانة المملكة في اكتشاف وعلاج الأورام سعيا لتحقيق التميز الطبي، إلى جانب مناقشة أحدث ما توصلت إليه نتائج البحوث العالمية في مجال علاج الأورام للكبار والأطفال ومستجدات الطب التلطيفي بحضور أكثر من 55 متحدثا.
وأشارت الوزارة إلى أن المختصين في مستشفى صحة الافتراضي سيستعرضون تجربة المستشفى، وآلية التواصل بين مراكز الأورام في مختلف المناطق والمجلس الاستشاري لعلاج الأورام في مستشفى صحة الافتراضي من خلال شاشة مخصصة لمناقشة الحالات والخروج بخطة علاجية مناسبه تخدم المريض، والتطرق إلى مراحل إحالة المرضى من مراكز الرعاية الأولية إلى أن يصل إلى المركز المتخصص لعلاج الأورام، إلى جانب استعرض الرعاية الصيدلية في مراكز الأورام جميع الخدمات المقدمة.
الأورام والعلاج التلطيفي
- ارتفاع عدد الممارسين من 723 إلى 1205.
- زيادة الأسرة من 389 إلى 620 سريرا.
- ارتفاع عدد المراكز من 4 إلى 8 مراكز.
- زيادة في تقديم العلاج الكيماوي بنسبة 90%.
- 19 مركزا تقدم العلاج الكيماوي.
- ارتفاع في العلاج الإشعاعي بنسبة 66%.
- ارتفاع عدد مراكز العلاج التلطيفي بنسبة 80%.
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