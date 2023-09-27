شكرا لقرائتكم خبر طرح رؤية سعودية للشراكات الأكاديمية في موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستشهد رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري بتجربة الجامعة في هذا المجال، التي تؤكد أهمية أن يكون الطالب محورا أساسيا في مستقبل الشراكات الأكاديمية من حيث بناء قيادات مستقبلية فاعلة تتسم بامتلاكها قدرات مناسبة لعصر التقدم التكنولوجي وتحدياته، حيث إن معظم الشراكات التقليدية تقوم على البحوث وبرامج التبادل والبرامج المشتركة بين مؤسسات التعليم والمؤسسات البحثية.
وأكد أهمية المبادرات الفردية للجامعات التي تعد مكملة للشراكات الأكاديمية، مستعرضا تجربة الجامعة التي عملت على إعداد الشباب على أساس المواطنة العالمية من خلال تمكينهم من المفاهيم المعاصرة مثل الاستدامة واستشراف المستقبل والقدرات العالمية ونظم التفكير الشمولي والخريج المثالي، وجميعها مفاهيم تعزز الجسور الثقافية والانفتاح على الثقافات الأخرى في ظل التحديات التي تواجه العالم.
وتناول مبادرات الجامعة المختلفة من بينها برنامج المنح العالمية والذي تبنته الجامعة، إضافة إلى طرح مقررات ذات الصلة، مثل مقرر الاستدامة ومقرر الدراسات المستقبلية، ونظم التفكير الشمولي، وكذلك تعزيز القدرات العالمية للقيادة الشابة وربط برامج الحياة الجامعية بمخرجات التعلم وبناء شخصية الطلاب.
أبرز التوصيات:
- تعزيز المبادرات الفردية للجامعات.
- بناء شراكات أكاديمية تتمحور حول الطالب.
- ربط القيادات الشابة وبرامج تعليم اللغات العالمية.
- الاهتمام ببرامج المنح ومختبرات الدراسات الاستشرافية.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح رؤية سعودية للشراكات الأكاديمية في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.