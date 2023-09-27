لوحات تشكيلية تجسد تداعيات مرض الزهايمر بمراحله المختلفة

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وتتضمن مبادرات وأعمال المعرض، الذي يقام في مقر مؤسسة الفن النقي بالرياض، الشريك الاستراتيجي الشرفي للجمعية، ويستمر حتى 27 سبتمبر، مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية والتشكيلية التي أعدها نخبة من الفنانين التشكيليين من الجنسين، جسدوا خلالها تداعيات مرض الزهايمر في مختلف مراحله، ومعاناة المرضى وذويهم، والأمل في الشفاء، بجانب عكسهم للجهود التي تقوم بها الجهات المختصة، كما تم خلال المعرض تقديم أفلام توعوية وتثقيفية حول مرض الزهايمر ومراحله.
وأوضحت رئيسة مجلس الإدارة، رئيسة اللجنة التنفيذية للجمعية الأميرة مضاوي بنت محمد، أن إطلاق الجمعية لحملة «احتاجك»، والمعرض التشكيلي المصاحب للحملة، يأتي ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعية لنشر ثقافة الوعي، وسط مختلف شرائح المجتمع بمرض الزهايمر، مشيرة إلى أن المعرض سيسهم بجهد مميز في تسليط الضوء على الدور الذي تقوم بها مبادرات الفنانين التشكيليين تجاه مرضى الزهايمر.
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