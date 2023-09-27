شكرا لقرائتكم خبر عن "رابطة العالم الإسلامي" تحذر من مواقع مشبوهة تدّعي تبعيتها للرابطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبهت رابطة العالم الإسلامي، إلى ضرورة الحذر من الوقوع ضحية لبعض المواقع المشبوهة التي تدّعي تبعيتَها للرابطة، وتعرضُ مسابقاتٍ ومنحًا دراسيةً، لأغراضٍ احتيالية أو غير ذلك.

وتؤكّد أن جميع أنشطتها وبرامجها يجري الإعلان عنها عبر الحسابات الموثّقة على منصات التواصل الاجتماعي، وفي الموقع الإلكتروني الرسمي والوحيد لها.

رابطة العالم الإسلامي

السبت الماضي، وصفت رابطة العالم الإسلامي جرائم تمزيق نسخ من المصحف الشريف التي ارتكبها متطرفون أمام عدد من السفارات في لاهاي، بالممارسات الهمجية النكراء، التي تخالف كل الأعراف والمبادئ الدينية والإنسانية، وتنتهك قيم المجتمع الدولي، الذي حذر من مخاطرها.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة ندد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى، بالجرائم وتكرارها المشين والاستفزازي لمشاعر المسلمين، مؤكدًا أن الرابطة تعلن بكل وضوح رفضها ورفض كل مظاهر "الإسلاموفوبيا".