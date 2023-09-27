شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ضبط مخالفين في أحياء وسط الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ضيقت غرفة العمليات المشتركة الخناق على الأعمال المخالفة في عدد من المواقع التي تستخدم في أنشطة تجارية، وضبطت 6 من العمالة المخالفة، وشقة سكنية تستخدم لتحضير الأطعمة، وفق عملية تكاملية تستهدف معالجة وضع أحياء وسط العاصمة.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض في تقرير إحصائي أن أعمال الغرفة التي تشارك فيها 14 جهة حكومية أدت إلى مصادرة 3500 كيلو خضار وفواكه سلمت لجمعية البر الخيرية، وإتلاف 7 كجم لحوم فاسدة، إضافة إلى مصادرة مواد عينية، وإزالة مباسط خضار وفواكه مخالفة من 66 موقعاً.

مخالفات في الرياض

بينت أن غرفة العمليات حررت إشعارين للمراجعة لمحلات مخالفة، إلى جانب فتح وغلق عدد من الأبواب، وضبط مستودعات مخالفة، فيما تم استدعاء أصحاب العلاقة للتحقيق.