شكرا لقرائتكم خبر عن إنفراجة فى ملف تجديد نجم النصر - طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، في الثامنة مساء الجمعة المقبلة، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

الغنام يجدد عقده مع النصر السعودي

وأكد الإعلامي الرياضي "محمد الغامدي"، أن النصر نجح في تجديد عقد سلطان الغنام، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بصفوف العالمي المتألق لمدة 3 سنوات قادمة.

وأوضحت عدة تقارير أن هناك أزمة بين الغنام وإدارة النصر، في ملف التجديد، حيث طالب سلطان براتب سنوى 10 ملايين ريال، بينما عرض العالمي كان 8 مليون.

النصر يتأهل إلي دور الـ16 في كأس الملك

وحجز نادي النصر مقعدًا في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير على أحد بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في دور الـ32 من البطولة.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما يأتي الطائي في المركز الثاني عشر، برصيد 7 نقاط.