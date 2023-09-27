تعليم عسير يحتفل باليوم الوطني لأكبر قصة نجاح في القرن 21

تهنئة القيادة
وقدم مدير عام التعليم فهد عقالا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وسمو أمير المنطقة بهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن القيادة الحكيمة ترسم مستقبلاً زاهراً لشباب دوت الخليج الذين هم عماده وأمل مستقبله، داعياً لاستشعار المسؤولية لدى أبناء دوت الخليج تجاه وطنهم، مشيراً إلى الدعم اللامحدود من لدن سمو أمير عسير لبرامج ومناشط التعليم في المنطقة، وقيادات الوزارة.
ترسيخ القيم
ولفت عقالا إلى أن اليوم الوطني يعد مناسبة غالية على نفوسنا جميعا وهي مناسبة عظيمة نستلهم معها البطولات والتضحيات لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وأبنائه المخلصين من بعده في بناء دولة عظيمة نفخر ونعتز بالانتماء لها، مضيفاً أن الدور كبير جداً على منسوبي التعليم لترسيخ القيم الإسلامية الفاضلة الوسطية في نفوس الناشئة، وتعزيز قيم الانتماء لهذا دوت الخليج والولاء لقادته، والاعتزاز بهويتنا الوطنية السعودية، والذب عن مكتسبات دوت الخليج وتنميتها وتطويرها.
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