انتهاء 5 مراحل من طريق الخرمة

ويهدف المشروع للربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتقليل الحوادث.
وانتهت خمس مراحل من المشروع من أصل تسع مراحل، حيث انتهت المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وذلك بطول 237 كم بنسبة 100%، فيما سجّلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 89%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 67%، كما وصلت النسبة في المرحلة الثامنة إلى 94 %، وبلغت النسبة في المرحلة التاسعة 92%.
يذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور وهي «الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية».
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