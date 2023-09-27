فرع هيئة الصحفيين بعسير يحتفل باليوم الوطني 93 في متحف الأجيال التراثي

نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير ندوة مفتوحة عن اليوم الوطني 93 بالتعاون مع متحف الأجيال التراثي ببني مالك عسير وذلك بحضور عدد من الأعضاء والإعلاميين والمدعوين من الجنسين وبحضور صاحب المتحف عبدالله آل ملاح ومن أسرته والمحيطين بالمتحف، وقد اطلع الجميع على أقسام المتحف الذي يمتد عمره إلى أكثر من 25 عاما ويضم الأف القطاع بعدها تعدى 400 عام وأعطى أفضل تقييما على مستوى متاحف منطقة عسير ثم اتجه الجميع إلى المجلس التراثي للمتحف وبدأت الندوة بكلمة من صاحب متحف التراث عبد الله مشبب آل ملاح الذي رحب بوفد هيئة الصحفيين.

وقال: لعل من محاسن الصدف أن تكون هذه الزيارة في احتفالات اليوم الوطني 93 الذي يعتبر من أسعد الأيام لنا كشعب سعودي فهو يوم توحيد الشتات ووحدة دوت الخليج ونحن نرفع أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وكافة الشعب السعودي وآدم هذا الأمن والاستقرار وقد حرصت أن محتويات المتحف تتحدث عن قرون من بدايات الدولة السعودية الأولى حتى هذا العهد الزاهر. بعدها تحدث مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة عسير مرعي عسيري فرفع التهاني باسم كل الإعلاميين بمنطقة عسير إلي مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد قائد الرؤية ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وإلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية وإلى أمير منطقة عسير وشكر صاحب المتحف ومن معه على الاستضافة وحسن الاستقبال.

وأضاف: لعل من محاسن الصدف أننا في هذا المتحف رأينا صورا معبرة عن مفاصل هذه الدولة السعودية المباركة التي كانت دويلات متناثرة إلي دولة وحده وحدها بتوفيق الله ثم بعزيمة الملك عبد العزيز ورجاله إلي دولة المملكة العربية السعودية لتنعم بالأمن والأمان ويقضى على الفوضى والشتات وتتطور التنمية في المملكة بما أعطاها الله من خيراته وعلى أيدي الملوك البررة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله عليهم رحمة الله ومن كان معهم حتى عهد الملك سلمان عهد الحزم والجد وكذا ولي عهده خريج مدرسة سلمان الإدارية والسياسية فكان هبته لشعب المملكة العربية السعودية ليرسم رؤية دوت الخليج ويرفع من شأنه وها هو يواصل جهوده المباركة مع أمراء ووزراء هذه البلاد لدفع التنمية وكذلك في خدمة الحرمين الشريفين وشكر الأمير تركي بن طلال على جهوده الكبيرة في خدمة منطقة عسير. ثم تواصل الحديث من الحضور حيث تحدث ضيف الشرف سعد عبد الله أبو شابل فتحدث عن الملك سلمان -حفظه الله- وكيف كان دوره وهو في أمارة الرياض وكيف كان الكثير من الشعب السعودي يلجا له بعد الله لثقتهم في حكمته وعدالته ومعرفته بشعب وقبائل المملكة ثم تحدث عن نعمة الأمن والاستقرار في المملكة مقارنة بما يحدث من مشاكل في عالمنا الحالي. ثم تحدث العميد متقاعد إبراهيم سعيد ال يحي عن مدرسة الملك سلمان بالتأثير على ابنائة وكيف قدم لنا هولاءالأبناء الأبرار بنجاحهم فيما أوكل لهم من مسؤوليات جسام ومنهم قائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -وفقه الله- وحقق له النجاح الذي يرسمه لهذه الرؤية.

كما تحدث المشرف التربوي محمد عائض ال ملاح عن تطور التعليم في المملكة العربية السعودية والنقله الحديثه في التعليم ومنشأته وكذا التعليم عن بعد واهتمام قادة هذه البلاد بخطط التعليم للجنسين كما اثنى الدكتور سعيد عبيد على المتحف وتنظيمة وقال بالفعل يستحق في تقيمه افضل المتاحف في عسير حيث راينا فيه كل صورة من مراحل دوت الخليج من بدايات الدولة السعودية الأولى حتى عهدنا الحاضر.

بعدها شارك الشاعر علي بن نشعه بقصيدة وطنيه بهذه المناسبة الوطنية ثم شارك الجميع في عدة الوان شعبية بعدها كرم فرع هيئةالصحفيين بعسير صاحب المتحف عبد الله ال ملاح بشهادة شكر ثم سجل مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة عسير كلمة بأسم الجميع في سجل الزيارت.