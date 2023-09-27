شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي ملك البحرين في شهداء "قوة الواجب" على الحدود الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، عبر خلاله عن تعازيه في الشهداء من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

فيما عبر الملك حمد بن عيسى، عن شكره وتقديره إلى سمو ولي العهد على ما أبداه من مشاعر تجاه الشهيدين والمصابين وحكومة وشعب البحرين، وتأكيده اعتزار مملكة البحرين بشهدائها في أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.