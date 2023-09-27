شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يثير الجدل بتصريحاته بعد الفوز على الخلود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مقعدًا في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الخلود بركلات الترجيح بنتيجة (7-6)، إثر التعادل بهدف لمثله خلال الوقت الأصلي والإضافي من عمر مباراة دور الـ32، التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الحزم.

وأثار البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم نادي الاتحاد، الجدل بتصريحات مثيرة، عقب تأهل فريقه للدور الـ16، من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال سانتو: "مباراة صعبة ولكن لم نلعب بشكل جيد، تمكنا من تسجيل هدف لكن لم نحافظ عليه وتمكن الخصم من تسجيل التعادل، حاولنا حسم المباراة لكن أضعنا فرص كثيرة مما جعل المباراة تذهب لركلات الترجيح".

وواصل: "في كل المباريات التي فيها خروج المغلوب نقوم بالتدرب علي ركلات الترجيح قبلها بيومين تحسبا لأي سيناريو قد يحدث".

وتابع: "أعلم أنه كان بالإمكان تقديم أفضل مما كان وسنعمل على تحسين أداء الفريق في المباريات المقبلة، ولا ننسى أن الخصم كان منظم ولم يمنحنا المساحات".

وأختتم سانتو: "لاعبي فريقي لديهم الأفضل ولعبنا مباريات رائعة في السابق وعلينا كجهاز فني أن نمنح اللاعبين الثقة"

