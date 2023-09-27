شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الاتحاد المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مقعدًا في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الخلود بركلات الترجيح بنتيجة (7-6)، إثر التعادل بهدف لمثله خلال الوقت الأصلي والإضافي من عمر مباراة دور الـ32، التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الحزم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لملاقاة نظيره نادي الفيحاء، يوم الجمعة المقبلة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويتزعم الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطة عن الهلال الوصيف، بينما يأتي الفيحاء فيا لمركز التاسع، برصيد 9 نقاط.



نونو سانتو يثير الجدل بتصريحاته

وأثار البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم نادي الاتحاد، الجدل بتصريحات مثيرة، عقب تأهل فريقه للدور الـ16، من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال سانتو: "مباراة صعبة ولكن لم نلعب بشكل جيد، تمكنا من تسجيل هدف لكن لم نحافظ عليه وتمكن الخصم من تسجيل التعادل، حاولنا حسم المباراة لكن أضعنا فرص كثيرة مما جعل المباراة تذهب لركلات الترجيح".

وتابع: "أعلم أنه كان بالإمكان تقديم أفضل مما كان وسنعمل على تحسين أداء الفريق في المباريات المقبلة، ولا ننسى أن الخصم كان منظم ولم يمنحنا المساحات".

وأختتم سانتو: "لاعبي فريقي لديهم الأفضل ولعبنا مباريات رائعة في السابق وعلينا كجهاز فني أن نمنح اللاعبين الثقة"

