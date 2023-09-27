شكرا لقرائتكم خبر عن 70 عارضًا في مهرجان الرمان الوطني بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة أمس الثلاثاء، مهرجان الرمان في نسخته الثانية عشرة، الذي نظمته فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وتجول أمير الباحة في أركان المهرجان الذي يشارك فيه أكثر من 70 عارضًا لفاكهة الرمان التي تنتشر مزارعها في عدد من محافظات الباحة ومراكزها، وفي أودية تاريخية، من أشهرها وادي بيده ووادي تربة زهران ووادي مرأوه، ووادي الصدر.

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واستمع إلى شرح من العارضين عن الرمان وأسعاره التي تراوح كميات الصناديق منها ما بين 50 ريالا و700 ريال، بينما حجم العبوات يراوح ما بين 7 و15 كيلوجرامًا، وتختلف باختلاف حجم وجودة المنتج، وتزيد وتنقص حسب العرض والطلب ما بين بداية موسم جمع المحصول ونهايته.

واطلع على عدد من منتجات وعصائر الرمان، كما شاهد ركن الأسر المنتجة التي تقدم العديد من المأكولات الشعبية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها المنطقة.

مبادرة المكينة الزراعية

بعد ذلك دشن أمير منطقة الباحة مبادرة المكينة الزراعية.

وفي ختام الحفل تسلم الأمير هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة م. فهد بن مفتاح الزهراني.

ويستمر المهرجان لمدة أسبوع، ويصاحبه العديد من الورش الإرشادية، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المزارعين بأهمية الممارسات الزراعية السليمة، وعدد من البرامج الترفيهية للأسر والأطفال.