شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تكشف مفاجأة حول تدخل رونالدو في التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثارت تقارير صحفية، الجدل حول حقيقة وجود محاولات من جانب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من أجل إقناع الحارس ديفيد دي خيا، بالإنضمام إلى العالمي.

النصر يرفض ضم دي خيا

واكدت بعض الصحف خلال الايام القليلة الماضية، وجود اتصالات بين رونالدو ودي خيا من أجل الانتقال إلى النصر السعودي، خاصة وأن حارس المرمى الإسباني دون نادي، منذ انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد الصيف الماضي.



ولكن كشف تقارير سعودية اليوم ان رونالدو لم يتواصل مؤخرًا مع دي خيا بشأن انتقاله إلى نادي النصر، كما أنه لا توجد نية لدى إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر بالتعاقد مع حارس أجنبي.

وأكدت تلك الصحف أن النصر لا يرغب في ضم حارس أجنبي بسبب الثقة الكبيرة في مستويات الحارس الدولي نواف العقيدي، الذي ظهر بصورة مميزة مع الفريق خلال منافسات الموسم الحالي.

واختتمت الصحف إلى أن نادي النصر تفاوض بالفعل مع الحارس دي خيا في الصيف الماضي، ووضع له راتبًا أسبوعيًّا قدره 250 ألف جنيه إسترليني، إذا وافق على تمثيل الأصفر.

كات ذلك العرض في ظل إصابة الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، وبعد تعثر الصفقة، قرر النصر غلقها تماما وتم الاستقرار على منح الثقة للحارس نواف العقيدي.