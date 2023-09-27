شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الاتفاق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت الفحوصات الطبية، عن مفاجأة بشأن موقف بسام الحريجي ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، من المشاركة في المباراة المقبلة ضد الاتفاق.

إصابة بسام الحريجي بكدمة في مباراة العين

وتعرض بسام الحريجي، للإصابة خلال مباراة الأهلي والعين، في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، اضطر ماتياس يايسله المدير الفني، إلى استبداله لحساب علي مجرشي.



وقال الصحفي وليد سعيد عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إكس" أن إصابة بسام الحريجي عبارة عن كدمة ولن تعيقه من المشاركة في المباراة المقبل.

واشار وليد سعيد إلى أن الجهاز الطبي لفريق الأهلي، قام بطلب تثبيت بسام الحريجي بجبيرة مؤقتة حتى تتاكد سلامته بنسبة 100%، وذلك كإجراء وقائي.

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا غاليًا على نظيره العين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل إلى دور الـ16.

ومن المنتظر أن يحتضن ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، مباراة الأهلي والاتفاق، والمُقرر لها يوم السبت الموافق 30 سبتمبر في تمام التاسعة، في الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.