شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لـ النصر السعودي - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في تحقيق رقم مميز يضعه على رأس قائمة أندية العالم، خلال شهر أغسطس الماضي 2023.

ونجح النصر في حجز مقعدًا في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير على أحد بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في دور الـ32 من البطولة.

وتأهل "العالمي" إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، برفقة أندية التعاون، الاتفاق، الحزم، الشباب، النجمة، الهلال، ضمك، الفيحاء، الأهلي.

ومن المنتظر أن تقام قرعة ثمن النهائي، في الحادية عشرة و45 دقيقة مساء الأربعاء المقبل.

وتمكن "العالمي" من صدارة الأندية الآسيوية، الأكثر تفاعلًا عبر تطبيق تبادل الصور "انستجرام" خلال شهر أغسطس الماضي.

كما جاء النصر في المركز الثالث كأكثر الأندية في العالم بعد ريال مدريد الإسباني، الذي تصدر القائمة، واحتل جالاتا سراي التركي في المركز الثاني.

ومن المنتظر ان يواجه النصر نظيره الطائي، في الثامنة مساء الجمعة المقبلة، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحتل "العالمي" بقيادة كرستيانو رونالدو المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما يأتي الطائي في المركز الثاني عشر، برصيد 7 نقاط.