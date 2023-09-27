شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على العين- تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حجز مقعدًا في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين "موسم 2023-2024".

وفاز الأهلي بشكل دراماتيكي على نظيره العين بنتيجة (3-2)، في دور الـ32 من البطولة.

واستضاف ملعب الأمير سعود بن عبد العزيز الرياضية مباراة العين والأهلي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل ثلاثية الأهلي كل من فراس البريكان (هدفين)، وسميحان النابت، بينما وقع دودو على ثنائية العين خلال المباراة.



تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المنتظر ان يستضيف الأهلي نظيره الاتفاق، في التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحتل "الراقي"، المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما يأتي الاتفاق، في المركز الرابع بـ16 نقطة.