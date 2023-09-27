شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: المملكة تستهدف خلق عالم مزدهر من خلال إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن المملكة تلتزم كدولة مستضيفة لمعرض الرياض إكسبو 2030، بالعمل مع الجميع لخلق عالم مزدهر، وهذه ليست مجرد رؤية، بل واقع عالمي".

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الجهة المسؤولة عن ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، في العاصمة الفرنسية باريس، بعنوان "الازدهار للجميع" -أحد الموضوعات الفرعية لمعرض الرياض إكسبو 2030.

الندوة عُقدت بتنظيم الفريق الفني لملف الرياض إكسبو 2030، وبحضور عدد من مندوبي الدول لدى المكتب الدولي للمعارض، قدم خلالها وزير السياحة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، ومستشار الشمولية دانيال سوبيل كلمات تناولت ملف المملكة وعنوان الندوة.

مد جسور التواصل والتعاون

وقال وزير السياحة: "يأتي عنوان معرض الرياض إكسبو 2030 "حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل" ضمن سعي المملكة إلى مد جسور التواصل والتعاون الدولي لمعالجة أوجه التفاوت والاختلافات العالمية نحو عالم أكثر شمولية واستدامة".

تطور غير مسبوق

وقال جيري إنزيريلو: "تعيش المملكة تطورًا غير مسبوق في مختلف المجالات، وتشهد انفتاحًا في المجالات المتعددة، منها المجال الاستثماري والثقافي والسياحي، ما سيسهم في تحقيق وعدها بإقامة نسخة استثنائية في معرض الرياض إكسبو 2030".

وأضاف: "ليست غاية المملكة الفوز بملف الاستضافة فقط، بل ضمن سعيها لإثراء العالم بما ما لديها من ثقافة وتراث إنساني عميق ومتنوع، ومدى ترحاب أهلها".

ونوه بما عايشه شخصيًا من مبادرات تنموية نوعية ومشروعات كبرى تجعل من المملكة الوجهة المثلى لإقامة المعرض.

مفهوم التعليم للجميع

فيما قال مستشار الشمولية دانيال سوبيل: "يرسخ الازدهار للجميع، أحد الموضوعات الفرعية لمعرض الرياض إكسبو 2030، أن مفهوم التعليم للجميع هو أفضل وسيلة لإتاحة فرص عادلة للفئات المجتمعية كافة".

وأضاف: "لقد أبهرني في المملكة العربية السعودية تعطشها الإيجابي للامتياز بالتعليم، الذي سيسهم في تحقيق موضوع الازدهار للجميع".

ندوات في باريس

وتأتي الندوة ضمن سلسلة ندوات تعقدها الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف التعريف بالموضوع الرئيس والموضوعات الفرعية للمعرض، وربطها بالدول المشاركة وتعزيز أهميتها لديهم.

إضافة إلى جمع الأفكار والآراء والمدخلات من المندوبين حول مدى ملاءمة الموضوع الرئيس والموضوعات الفرعية لها.