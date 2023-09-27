شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. ضباب على الشرقية وأجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الأحساء والعديد، شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

تشهد الليث أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

يُتوقع أن تشهد العيص أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في نجران

تشهد بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، أتربة مثارة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في تبوك

يُتوقع أن تشهد الوجه وأملج، شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في جازان

تشهد فرسان أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب، أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشى وبنى حسن، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.