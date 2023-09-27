شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان قارئًا ومثقفًا" في قيصرية الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت "قيصرية الكتاب بالرياض" أمس الثلاثاء، محاضرة عنوانها "الملك سلمان.. قارئًا ومثقفًا"، ألقاها الأديب حمد القاضي، ضمن فعاليات القيصرية الثقافية المصاحبة للاحتفاء باليوم الوطني 93 للمملكة.

وتناولت المحاضرة جوانب من حياة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - الثقافية، وعلاقته بالأدباء والمثقفين والمؤرخين.

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إضافة إلى مواقف تكشف عنايته -حفظه الله - بالثقافة والكتاب والشعر.

وعدّ المشرف العام على قيصرية الكتاب أحمد الحمدان هذه المحاضرة إسهامًا من القيصرية في مناسبة وطنية يعتز بها كل مواطن ومواطنة.