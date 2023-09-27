"مدني جدة" يخمد حريقاً في محال تجارية بحي السليمانية.. ولا إصابات

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محمد بن مسعود - الدمام - نجحت فرق الدفاع المدني لمحافظة جدة، في إخماد حريقٍ اندلع في عددٍ من المحال التجارية، الواقعة بحي السليمانية.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها في إكس -تويتر سابقاً- أنه لا يوجد أي إصابات من جرّاء الحريق.

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