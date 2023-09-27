الصحة العالمية تدعو إلى منع التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية في المدارس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 5:41 صباحاً

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى منع التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية في المدارس، لحماية صحة الشباب والأطفال. وأكدت المنظمة في بيان اليوم أن صناعة التبغ تستهدف الشباب بلا هوادة؛ حيث يبدأ 90% منهم التدخين قبل سن 18 عامًا. وسلطت الضوء على أربعة طرق لتعزيز بيئة خالية من التبغ، وهي: حظر منتجات النيكوتين والتبغ في حرم المدارس، وحظر بيع منتجات النيكوتين بالقرب من المدارس، وحظر الإعلانات المباشرة وغير المباشرة أو الترويج لمنتجات النيكوتين والتبغ بالقرب من المدارس، ورفض الرعاية أو التعامل مع صناعات التبغ والنيكوتين، مشيرة إلى أن تنفيذ عدد من البلدان هذه السياسات بنجاح من ضمنها المملكة العربية السعودية.

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