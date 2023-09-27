حساب المواطن: أفصحوا عن دخل التأمينات

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 مدى تأثير تسجيل المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية على استحقاقه لدعم البرنامج.

الإفصاح عن الدخل

وذكر حساب متابعات الخليج 365، عبر صفحته الرسمية الخاصة بالعناية بالمستفيدين في منصة إكس، بأنه في حال كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمل الدعم المستفيد.

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حاسبة حساب متابعات الخليج 365

وتابع البرنامج: لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa.

تفاصيل دعم سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه تم إيداع 3.7 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.