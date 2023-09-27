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طرح لوحات مميزة اليوم و4 خطوات للتسجيل

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء لوحات مميزة.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم غد الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023م.

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خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات هي:

ـ الدخول على منصة أبشر .

ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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