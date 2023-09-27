السعودية | مجلس شؤون الأسرة وبرنامج الوصول الشامل بجامعة الملك سعود يوقعان اتفاقية إطارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وقع مجلس شؤون الأسرة مع برنامج الوصول الشامل في جامعة الملك سعود اتفاقية إطارية تهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات في المواضيع ذات العلاقة بالأسرة، وتقديم كل ما من شأنه خدمة المجتمع في مختلف المجالات.

وجرت مراسم التوقيع في مقر الجامعة، حيث مثل الجانبان الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، والمدير التنفيذي لبرنامج الوصول الشامل في جامعة الملك سعود الدكتور ناصر بن سعد العجمي، يسري تنفيذ هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ توقيعها ولمدة سنة قابلة للتمديد.

تشمل مجالات التعاون بين الطرفين البرامج الموجهة للمجتمع، وبرامج التوعية العامة، وبرامج تعزيز أفراد الأسرة من المعارض والمحاضرات العامة والمؤتمرات، وبرامج دعم الأسرة ، والتي منها لقاء الخبراء، * التعاون في مجال الدراسات والأبحاث المشتركة والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات، عقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية المشتركة، تبادل المعلومات والإحصائيات التي تدعم برامج الأسرة.

كما تتضمن الاتفاقية تبادل الزيارات وحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يقدمها أي من الطرفين في المجالات ذات العلاقة بالأسرة والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات.

يذكر أن اتفاقية التعاون تأتي انطلاقًا من حرص مجلس شؤون الأسرة على تعزيز العمل المشترك، وامتدادًا لدوره في تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ التعاون والتبادل المعرفي والاستفادة من التجارب والخبرات بما يصب في خدمة الأسرة السعودية ويعزز مشاركتها الفاعلة في المجتمع.