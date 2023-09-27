انت الان تتابع "الصحة": 3 أمور تؤدي لضرر العمود الفقري.. تجنّبوها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت وزارة الصحة من العوامل التي تسبّب بشكلٍ مباشرٍ الإضرار بالعمود الفقري، مشددة على محاولة تجنّبها.

وأوضح حساب "عش بصحة"، المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بالوزارة، أن زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي ورفع الأوزان الثقيلة والمشي والجلوس بظهر محدب من أكثر مسبّبات آلام العمود الفقري.

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