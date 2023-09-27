انت الان تتابع حان وقت تخفيض مؤشر برودة التكييف.. الحصيني: تحسُّن في درجات الحرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 7:42 صباحاً

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إن الوقت قد حان لتخفيض مؤشر التكييف، واعتباراً من نهاية هذا الأسبوع تشهد المملكة تحسناً طفيفاً في درجات الحرارة. وأوضح الحصيني؛ متوقع أن تكسر الحرارة العظمى الأربعينيات نزولاً منذ دخول فصل الخريف لهذا العام، والبداية من المنطقة الشمالية، ثم الوسطى، والشرقية ثم باقي مدن السعودية والخليج العربي. وأضاف: أبشروا وبشّروا توقعات الأمطار متوسطة وبعيدة المدى تبشر بالخير.

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