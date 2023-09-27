شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعرب عن تعازيها لأسر ضحايا حادث الحريق في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرب وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب وقوع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى.

وتعبّر الوزارة عن تضامن المملكة مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق جراء هذا الحادث المؤلم، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ارتفاع عدد الضحايا

ارتفع عدد الضحايا والمصابين في حريق قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح.

وأكدت وزارة الصحة العراقية أن الوضع مسيطر عليه في دائرة صحة نينوى، لافتة النظر إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية.

سبب الحريق

أفادت المعلومات الأولية أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة ومن ثم اتساع دائرة الحريق وانهيار أجزاء من القاعة، حسبما بينته قوات الدفاع المدني.