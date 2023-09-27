شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء والدواء: 7 منافذ لدخول الأمصال واللقاحات والأدوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن 14 منفذًا بريًا وبحريًا وجويًا لدخول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية منها 7 منافذ يُسمح بدخول الأمصال، واللقاحات والأدوية التي تحتاج لدرجات حفظ أقل من 8 درجات مئوية فقط المتمثلة.

وتتمثل المنافذ في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وميناء الملك عبد العزيز الدولي بالدمام، وميناء الملك عبد الله برابغ، وميناء جدة الإسلامي ، في حين لا يُسمح بدخول الأدوية الخاضعة للرقابة، المخدرة والنفسية إلا عن طريق المطارات.

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شروط النقل والتخزين المتمثلة وهي:

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في مدونة نقل وتخزين المنتجات الخاضعة لإشراف قطاع الدواء عن طريق المنافذ الجمركية التي وضعتها على منصة استطلاع ضمن قطاع الصحة، شروط النقل والتخزين المتمثلة وهي:

يجب أن يتم توريد الشحنات عن طريق المنافذ المعتمدة من قبل الهيئة

يجب أن يتم توريد الأدوية والمستحضرات من بلد المنشأ مباشرة أو حسب ما هو مسجل لدى الهيئة ولا تسمح الهيئة بتوريدها من المناطق الحرة

يجب أن يتم التوريد والنقل للمملكة بحاويات مبردة

يجب وضع مؤشرات لقياس درجة الحرارة في جميع الشحنات المستوردة وأن تكون مفعلة من وقت الشحن ومغادرتها لبلد المنشأ حتى وصولها للمنفذ

إن كان حجم الشحنة أقل من طبلية، يجب توفير على الأقل مؤشر واحد لقياس درجة الحرارة في كل طرد من الشحنة

إن كانت الشحنة في حجم طبلية ويتم المحافظة على درجة حرارتها بنظام واحد فتعامل معاملة الطرد ويجب وضع على الأقل مؤشر واحد لقياس درجة الحرارة في كل طبلية من الشحنة

يجب وضع المؤشر في المكان الأكثر عرضة لارتفاع درجة الحرارة

إن كان يتم المحافظة على درجة الحرارة في كل طرد على حدة فإنه يلزم أن يحتوي كل طرد على مؤشر واحد على الأقل

إن كان الشحن بحاويات مبردة يتم معاملتها كطبلية واحدة

يجب وضع على الأقل مؤشر واحد لقياس درجة الحرارة في الحاوية المبردة

يجب وضع المؤشر في المكان الأكثر عرضة لارتفاع درجة الحرارة

يجب أن تحتوي جميع الشحنات على مؤشر إضافي لقياس درجات الحرارة ليتم من خلاله مراقبة درجات الحرارة خلال عمليات النقل من المنفذ ولحين التخزين في مستودعات المورد أو الجهة المستفيدة (ولا يلزم أن يكون المؤشر الإضافي بنفس المواصفات المطلوبة من الهيئة مع ضرورة أن يتم طباعة بيانات قراءته، والاحتفاظ بها في المستودع لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الشحنة في سجلات خاصة يتم الاطلاع عليها من قبل مفتشين الهيئة عند الزيارات الدورية أو إذا دعت الحاجة)

يجب كتابة الرقم التسلسلي للمؤشرات في أحد مستندات الشحنة، وإن كانت المستحضرات تتأثر بالرطوبة فيجب إرفاق مؤشرات لقراءة نسبة الرطوبة

يجب الالتزام بنقل وتخزين الشحنة وفقا لشروط النقل والتخزين الموصى بها من قبل الشركة الصانعة من وقت شحنها من مصدرها وحتى وصولها لمنفذ الدخول وصدور القرار النهائي بالفسح ومن ثم نقلها الى مستودعات المورد أو الجهة المستفيدة.

شروط نقل وتخزين منتجات التجميل

وأشارت إلى أن شروط نقل وتخزين منتجات التجميل والمواد الكيميائية المتمثلة في أنه يجب أن يتم التوريد بحاويات يضمن المورد من خلالها النقل والتخزين وفقا للشروط الموصى بها من الشركة الصانعة، ولا تسمح الهيئة باستخدام وسائل نقل لا تحمي المنتجات من التعرض لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ولا تقي من التعرض للهواء المباشر (مثل وسائل النقل المكشوفة أو المغطاة بأشرعة)، ويجب الالتزام بنقل وتخزين الشحنة وفقا لشروط النقل والتخزين الموصى بها من قبل الشركة الصانعة من وقت شحنها من مصدرها وحتى وصولها لمنفذ الدخول وصدور القرار النهائي بالفسح ومن ثم نقلها الى مستودعات المورد أو الجهة المستفيدة.