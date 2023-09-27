انت الان تتابع زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 8:18 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، بابوا غينيا الجديدة. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال كان على بُعد 91 كيلومترًا، شرق مدينة كوكوبو، وعلى عمق عشرة كيلومترات. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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