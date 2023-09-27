انت الان تتابع متر ونصف.. "الخضيري": أبعدوا الأجهزة الإلكترونية عنكم عند الجلوس أو النوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 8:34 صباحاً

نصح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ بإبعاد الأجهزة الإلكترونية عن الجسم في حالة الجلوس أو النوم لمسافة متر أو متر ونصف على الأقل لتخفيف التوتر الناتج عن الذبذبات الكهرومغناطيسية الذي تسبّبها. وقال الخضيري؛ عبر حسابه منصة إكس: "نعيش حالياً محاطين بذبذبات كهرومغناطيسية كثيرة في جوّالاتنا والأجهزة المشابهة لها، وتسبّب لنا هذه الأجهزة بعض التوتر والقلق واضطراب الأجهزة الحيوية لتنظيم النوم والاستيقاظ". ونصح الخضيري؛ بإبعاد تلك الأجهزة عن أجسامنا عند النوم أو الجلوس للاسترخاء في محيط متر أو متر ونصف متر عن الجسم، على الأقل.

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