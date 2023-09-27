شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف نسخة من المصحف الشريف هدية خادم الحرمين لكازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس الثلاثاء، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - من المصاحف الشريفة وترجمة معاني آيات القرآن الكريم والبالغ عددها (50.000) ألف نسخة من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، للإدارة الدينية بجمهورية كازاخستان، وذلك في مقر الإدارة بالعاصمة نور سلطان.

وحضر اللقاء مفتي كازاخستان الشيخ نوريزي حاج تاغانولي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان، فيصل بن حنيف القحطاني، وممثل وزارة الشؤون الإسلامية، طلال بن ضيف الله المالكي.

وأوضح السفير القحطاني، أن هذه الهدية تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تلمس احتياجات المسلمين في أنحاء العالم. من جانبه، عبر مفتي كازاخستان، عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين على هذه الهدية القيمة، منوهاً بما يقومون به من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين.

وتعد هذه الهدية الدفعة الثانية التي تم تسليمها لهذا العام، حيث تم تسليم الدفعة الأولى في 31 مايو 2023م بعدد (36,500) ليصل إجمالي ما تم تسليمه (86,500).