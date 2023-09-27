شكرا لقرائتكم خبر عن "البرنامج السعودي" يضع حجر الأساس لـ 4 مشاريع رياضية في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حجر أساس مشاريع دعم الشباب والرياضة في اليمن بتنفيذ أربعة ملاعب لأندية رياضية، وهي: نادي الجلاء، ونادي الجزيرة، ونادي الروضة، ونادي الميناء، في محافظة عدن.

وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن المهندس أحمد مدخلي.

وأشاد الوزير البكري بالجهود التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم وإعادة تأهيل المنشآت الرياضية.

الأنشطة الرياضية

وأعرب عن سعادته البالغة بوضع حجر الأساس للملاعب الأربعة في عدن، باعتبارها مركزًا هامًا للأنشطة الشبابية والرياضية.

وتأتي المشاريع الأربعة دعماً للشباب والرياضة في اليمن وتنمية قدرات وطاقات الشباب اليمني، وتطوير مختلف الأنشطة الرياضية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتحسين كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية، وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين.

إعمار اليمن

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات دعماً للشباب والرياضة منها مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن، وكذلك مشاريع المدارس النموذجية التي تحتوي على 31 ملعباً لكرة السلة والطائرة في مختلف المحافظات اليمنية.

ويعد مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن باكورة مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المجال الرياضي، تمكيناً للشباب ودعمًا لمختلف الأنشطة الرياضية، محققاً استفادة 3،650 مستفيدًا في عدن.