شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مواد غذائية وإيوائية بالخرطوم وحضرموت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 32 طنًا و920 كيلوغراماً من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 5.534 فرداً.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.

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إغاثة النازحين بحضرموت

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مواد إيوائية عاجلة للنازحين المتضررين من الحريق الذي اندلع في مخيم سمعون الواقع في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت نتيجة تسرب غاز.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.