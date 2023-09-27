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السعودية | سفارة المملكة في أستراليا تحتفي باليوم الوطني

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا سلطان بن خزيم حفل استقبال، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

 

وحضر الاحتفال عدد من أصحاب المعالي ممثلي البرلمان والقطاعات الحكومية الأسترالية ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة.

 

وتخلل الحفل إقامة معرض للمشاريع ( الدرعية – سندالة – نيوم – السودة- حديقة الملك سلمان – المكعب- الفضاء )، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات والتطور في المملكة في قطاع الاستثمار والسياحة، وركن الموروث الثقافي والقهوة والضيافة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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