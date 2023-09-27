السعودية | سفارة المملكة في أستراليا تحتفي باليوم الوطني

وتخلل الحفل إقامة معرض للمشاريع ( الدرعية – سندالة – نيوم – السودة- حديقة الملك سلمان – المكعب- الفضاء )، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات والتطور في المملكة في قطاع الاستثمار والسياحة، وركن الموروث الثقافي والقهوة السعودية والضيافة.

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا سلطان بن خزيم حفل استقبال، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في أستراليا تحتفي باليوم الوطني والان مع التفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع